Paul FAYTOUT

Dans un monde où l'évolution technologique suit une courbe exponentielle, nous devons nous préparer à relever les défis de demain !



Issu d'un cursus supérieur basé sur la pédagogie "Problem Based Learning", je suis motivé par la résolution de ces nouvelles problématiques. La pratique du sport m'aide à cultiver mon esprit d'équipe, ma volonté d'atteindre mes objectifs et le dépassement de soi.



Ayant évolué professionnellement dans différents contextes allant de la Start-up au grand groupe en passant par la PME, j'ai su m'adapter à des environnements variés.

En perpétuel apprentissage, je suis passionné par les processus de création de l'innovation et par ses enjeux technologiques et sociologiques.



Mes compétences :

Unified Modeling Language (UML)

Event Driven Architecture (EDA)

Service Oriented Architecture (SOA)

Design Pattern

ASP.NET MVC

Open Web Interface for .NET (OWIN)

Object Oriented Programming (OOP)

Branching Strategy

JSON Web Token (JWT)

OAuth 2.0

MongoDB

ASP.Net Identity

C#

Internet Information Services (IIS)

Team Foundation Server (TFS)

.NET Core Framework

ASP.NET Web API

Continuous Integration

Windows Communication Foundation (WCF)

Git

RESTful API

Transact-SQL (T-SQL)

Microsoft SQL Server

Release Management

Project Management

.NET Framework

Domain Driven Design (DDD)

RabbitMQ

Go (Golang)