Arthur BARTHELEMY

La société Arya Perspective est née d’une collaboration d’auto-entrepreneurs.

Le mariage de nos compétences et la réussite des projets concrétisés n’ont fait qu’alimenter cette envie de rendre cette association plus réelle.



Spécialisés dans la création de logiciel sur tous types de supports dans le domaine de l'itinérance (technicien, livreur, commercial).

Nous proposons ainsi des solutions connectées à vos systèmes (SAP ou autres) permettant de plus grandes possibilités de communication et d’optimisation du temps de travail.

Client : LMS , Makesoft , ATPS

Mes compétences :

Windev

JavaScript

PHP 5

Prestashop

OpenERP

Wordpress

CSS 3

HTML 5

PostgreSQL

MySQL

XML

Python

WLangage

Joomla

JQuery

Windev mobile

SAP BO