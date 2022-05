Olivier MARTY

Après 10 années d'expériences en Supply Chain Internationale chez un prestataire logistique ainsi que chez des équipementiers aéronautique et automobile, je viens de compléter ce cursus par une formation Black Belt 6 Sigma.



Ces différentes missions m'ont amenées à manager des équipes opérationnelles internationales avec une contrainte permanente de très haute performance demandée par nos clients des industries aéronautiques (Airbus, Air France Industrie), automobiles (Ferrari et BMW F1, Groupe VW, etc.) et autre (Cartier Joaillerie, Hermès, 3M, Carrier - Groupe UTC, etc.).



Mes capacités à fédérer, synthétiser, communiquer et anticiper dans des environnements multiculturels m'ont permis d'atteindre les objectifs de productivité mais aussi d’adapter les organisations en fonction du marché et d’accompagner le changement (ramp-up de nouveaux projets, décroissance, etc.)



En parallèle de ces activités de management, j’ai recherché en permanence l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue des process. L’utilisation des outils Lean, 6 Sigma, 5S, l'implication permanente des ressources humaines et le développement des équipes (mise en place de standards, appropriation des process, chantiers d’améliorations de la productivité, proposition d’amélioration, etc.) ont favorisé la mise en place de cette culture.



Ces 4 dernières années chez Faurecia, j'ai perfectionné mes connaissances (outils de production, environnement international ultra-compétitif) et développé ma capacité à travailler dans des milieux très flexibles.



Je suis actuellement en poste chez Accenture Management Consulting, ou je travaille sur des problématiques d'excellence opérationnelle dans le secteur 'Ressources' (Pétrole, mines, etc).



Mes compétences :

Supply chain managenement

Lean Manufacturing

Black Belt Lean 6 sigma

Supply chain manager