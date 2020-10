Apres 20 ans au service de la marine nationale, j ai rejoins Cofely services, ENGIE, en 2013.

Mon précédent métier m'a permis d'acquérir les bases solides de savoir etre et de savoir faire pour occuper mes fonctions de responsable actuelles.

Je supervise et dirige les exploitations électriques des bases de la défense dans le domaine HT,BT et groupes électrogènes et autres domaines.