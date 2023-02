Frédéric JEROME

De formation juridique, je travaille depuis près de 20 ans dans le domaine de la relation client.



Spécialiste du management d'équipes importantes (de 20 à 120 pers) et pluridisciplinaires (back office, middle office et call center) dans le domaine de l'assurance de personnes, je connais particulièrement bien les modes d'organisation et d'optimisation des services de gestion et la mise en oeuvre des outils et plans d'actions pour mener à bien la conduite du changement.



Je suis en contact permanent avec différents réseaux commerciaux (banques, CGPI, agents généraux, courtiers, salariés), des prestataires de service, des auditeurs.



Une très grande capacité d'adaptation et de coordination me permet de travailler quotidiennement en mode projet (chef de projet et gestion de projet)pour obtenir des gains quantitatifs et qualitatifs.



Rigoureux et méthodique, je suis animé par une volonté permanente de satisfaire le client.



Mes compétences :

Relation clients

Management d'équipes

Organisation

Gestion de projets

Contrôle qualité

Conduite du changement

Prestataire de services

Centres d'appels

Lean Six Sigma

Assurance

Back office

Gestion de la relation client

prevoyance assurance emprunteur

reorganisation et optimisation des services de ges

controles ACP et audits

organisation et optimisation du traitement des rec

Relais office pour demenagement d une direction se

Juridique

Assurance Vie

Santé

Conseil