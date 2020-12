Frédéric JUBERT

Homme de terrain, dynamique, rigoureux et entreprenant, j’ai acquis une solide expérience dans le management de production et de logistique. J’ai depuis 15 ans, grâce à mon implication, suivi une évolution qui m’a mené de responsable d’inventaire à superviseur d’une zone de 60 personnes. J’ai ainsi mis à profit mon goût du travail en équipe et réalisé différents projets comme l’optimisation des gains de production, en termes de qualité, coût, délais, et géré les ressources humaines, le tout dans une démarche participative.



Mes compétences :

Lean

lean manufacturing

Logistique

Management

manufacturing

Production

Qualité