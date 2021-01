Frederic. JUQUEL

Chargé de relation entreprise (grands comptes et TPE PME)

Spécialiste des TRE et actions de recrutement, conseil en gestion de projets professionnels, GPEC...

Conseiller référent marché formation Pole Emploi Région Rhone Alpes.



Spécialiste du Batiment, industrie.

Formateur de conseiller Campus Centre EST Pôle Emploi





Ancien Intervenant professionnel au sein de l'Université de Saint Etienne auprès de l'IUP Management IAE ST Etienne).

Thématique de cours : analyse des pratiques professionnelles.Gestion de projets professionnels

Cours visant à mieux préparer les étudiants à l'accomplissement de leur projet professionnel de formation, sensibilisation au marché de l'emploi. Administration des outils d'aide à la recherche. Accompagnement des projets + préparation et suivi de stages. Administration de la notion de parcours pro, mise en en lien sur les actions de GPEC, GPEF. Accompagnement vers l'emploi / diagnostic de territoire.

Grâce à mon parcours, mes expériences, ma connaissance du marché de l'emploi et de ses acteurs, je m'efforce à mettre en place des actions permettant à ces offreurs de rencontrer les demandeurs.

Je dispose d'une vision globale du recrutement tout en prenant en compte l'aspect territorial et les difficultés d'un bassin d'emploi. Je conseille les entreprises sur certains aspects de l'orientation stratégique dans le domaine du recrutement, de lintégration de salariés et des politiques rh.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Cartographie

Commercial

Formation

Gestion de projet

Gestion de projet qualité

GPEC

Management

NTIC

Qualité

Recrutement

Sociologie

TRE

Animation territoriale

Animation de réunions