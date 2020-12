Frédéric LANDEAU

Mon expérience couvre différentes fonctions, de développeur, d'analyste à chef de projet junior et touche des domaines variés comme le suivi de production, la maintenance applicative, la migration de données et l'analyse et la coordination de projets, que ce soit sur de la micro (client serveur / Web / SQL Serveur) ou la mini informatique (UNIX/SHELL/SYBASE/ORACLE) ou du gros système (CICS/COBOL/DB2/JCL).