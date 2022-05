Sébastien LANDEAU

J'ai démarré ma carrière par le développement. Technicien passionné, ma curiosité m'a poussé à vouloir découvrir chacune des étapes de la réalisation d'un produit logiciel : sa conception, sa réalisation, son packaging et son test, sa mise en service et son exploitation au quotidien. J'ai souvent travaillé sur la base de produits issus du monde Open Source. La gestion d'une équipe au sein d'une production informatique m' a également permis d'acquérir les connaissances liées à la construction d'une infrastructure d'hébergement sur la base de technologie LAN / SAN et de virtualisation.



J'ai donc aujourd'hui une vision transverse de la "production" informatique et souhaite continuer dans ce domaine en axant mon activité sur le management, le pilotage et l'amélioration continue du système d'information, aussi bien sur le plan technique qu'organisationnel.



Mes compétences :

ITIL

Design Patterns

PKI

Apache

Linux

UML

ISO9001

Tomcat

Management d'équipe

Intégration Continue