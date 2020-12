Frederic LAPORTE

Energique, influenceur de groupes et leader d’opinion – Entrepreneur, constructeur avec une attitude "peut le faire" pour challenger et surmonter les obstacles internes et externes, trouvant toujours le moyen de réaliser des projets ambitieux.



Assure le succès des organisations dans l'économie numérique-sociale d'un monde connecté. Défini et exécute des stratégies agiles, pour conduire l'évolution des organisations face aux défis du marché résultant de l'adoption massive des technologies Digitales / Mobiles / Sociales. Concentré sur l'exécution et les résultats.



Compétences reconnue en management transversal dans un environnement multi-culturel. Grande capacité d'analyse de situations complexes et d'éco-systèmes.



Professionnel de la convergence numérique et de la collaboration en entreprise, avec des années d'expérience dans le secteur high-tech de l'économie numérique, dans des positions de ventes, marketing, business développement, stratégie, consulting et gestion des alliances, sur des géographies comprenant Europe, USA, Chine, M-O.



Connaissance approfondies des technologies digitales (Enterprise 2.0, Social Business, Social Technologies, Social Media, Digital Marketing, IT, Mobile, Internet, Broadcast, Réseaux & Telecom, Web/Video Conferencing, Cloud Computing, Platformes de collaboration d'entreprise), et des business modèles et stratégies marché pour les éco-systèmes B2B, B2C et B2B2C.



Motivé par la contribution au design et au développement des nouvelles activités.



Specialités:

- Développement d'affaires et de relationnel,

- Analyse et amélioration de modèles économiques,

- Création d'approches innovantes,

- Leadership opérationnel en présence de situations ambiguës, pour conduire le succès d'un projet.



Mes compétences :

Strategic Partnerships