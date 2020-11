Frédéric LOUIS

Professionnel en Infrastructure Informatique et Système dinformation, jai 28 ans d'expérience significative en matière d'intégration, d'organisation et d'administration.



Jai le goût de relever les défis en phase de croissance et d'accélération des projets comme en période de restructuration. Jai le sens du service, la capacité d'écoute et d'analyse, la compétence technique, tout en assurant une bonne gestion des ressources en respect des budgets.



Rigoureux, autonome, bon relationnel, calme et pondéré.



Mes compétences :

Infrastructures informatiques

ERP

Helpdesk

Linux

Windows server

Administration système

Responsable informatique

Administrateur réseau

Firewalls

Vmware Esx

Santé

Gestion administrative

Gestion de projet

SI Hospitalier

Gestion budgétaire

EAI