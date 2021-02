Frédéric MOY

Notre Société JPF INDUSTRIES filiale du groupe FAUCHE est spécialisée dans les domaines suivants :

Electricité Industrielle & Tertiaire

Pré câblage informatique, téléphonique & Intégration matériels actifs de réseau

Vente & installation autocom & téléphonie analogique, numérique et IP

Fabricatrion d'armoires et de coffrets éléctriques

Fabrication de cordons à façons

Distribution de câbles et produits de connectique & accessoires réseaux



J'exerce également au sein du groupe FAUCHE la fonction de Directeur informatique