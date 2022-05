Patrice COURT

Après avoir bâti ma carrière au sein d’un grand groupe international, j'ai mené un projet personnel de redressement d'activité d'hôtellerie de plein air et réalisé des études de marché en France, Espagne et Belgique.

Aujourd'hui, je peux mettre , à nouveau,toute mon expérience et mon expertise au service d'une organisation internationale qui saura me confier un poste assorti d'objectifs de management, de développement et de réflexion stratégique.



Très orienté profitabilité, j'ai managé des mises en place et/ou des restructurations d'organisations pour améliorer l'efficacité des réseaux commerciaux, développer les ventes et marges commerciales, optimiser les frais directs de vente, répercuter les hausses matières par la mise en place de politiques tarifaires adaptées.

Ces résultats sont le fruit de stratégies que j'ai définies puis appliquées avec mes équipes, en identifiant puis en sélectionnant les segments de marché clefs (croissance / marge contributive), en analysant et innovant et/ou m'inspirant des "best practices" que j'ai pu détecter dans les structures locales hors France, en adaptant les gammes produits, en restructurant les canaux d'accès aux marchés, en renégociant les contrats cadres avec les comptes clefs, en mettant en place des plans d'actions spécifiques pour développer des produits, des offres et améliorer de façon permanente la satisfaction des clients.



Mon expérience me donne le recul suffisant pour être à l'écoute, diplomate, rigoureux, convaincant et communicateur et constituer avec mes équipes une organisation productive et efficace qui apportera toute sa contribution au développement et à la rentabilité des activités. Je sais anticiper sur les besoins et les principaux leviers d'un marché, analyser des organisations et des modèles, les " benchmarker ", les faire évoluer et/ou les implémenter, manager des projets et des équipes, des réseaux commerciaux et des agents, coordonner et communiquer indifféremment en français anglais et espagnol avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, élaborer un business plan et des budgets. J'ai également défini et mis en place des stratégies et rationalisations avec des équipes allemandes, espagnoles, italiennes, suisses, turques, anglaises, irlandaises et chinoises. Considérant comme véritable capital d'une organisation, après ses clients, l'ensemble de ses moyens humains, je sais écouter, communiquer, motiver et animer mes équipes pour ensemble réussir nos objectifs.



Mes compétences :

Business

Business development

Commerciale

Direction commerciale

International

Manager

Marketing

Marketing manager

Organisation

Sales

Sales & Marketing

Sales & Marketing Manager