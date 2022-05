Patrice COURTIERE

Après un parcours d'une quinzaine d'années à la direction financière d'entreprises "B to B", j'ai effectué à partir de 2004 des missions transversales dans 3 domaines:

- Optimisation du Cash par la réduction du BFR

- Amélioration des processus administratifs et financiers

- Adaptation des méthodes et systèmes de Contrôle, Pilotage, et Prévision aux besoins opérationnels.

Par ces expériences, j'ai développé une connaissance de l'industrie et des services "B to B", et un savoir faire spécifique concernant les activités gérées par projet ou affaire.

Depuis 2007 j'exerce aussi comme Concepteur de formations/Professeur dans les domaines de la fiscalité, de la finance, du contrôle, soit en entreprise, soit en IUT ou école de Commerce;

Depuis 2012 j'ai mené à bien un Master 1 et Master 2 d Economie.

Enfin début 2016 j'ai démarré une activité d'accompagnement de dirigeants de TPE ou PME.



