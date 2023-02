Frederic PETIT

Plus de 25 ans d'expérience dans la relation client et l'expertise technique dans un contexte international. Développement et mise en œuvre des plans stratégiques qui ont permis - grâce à la redéfinition de l'offre produit, l'argumentaire de vente, les documents techniques et des marchés cibles sélectionnés - une croissance significative des ventes (jusqu'à 10% par an).



Spécialités:



- Business-plans, analyse de marchés, développement de stratégie, ventes de solutions, ventes techniques



- Responsable grands comptes, croissance de la base clients et augmentation du chiffre d'affaires



- Cross-selling, synergies entre les Marchés porteurs et les Produits techniques



- Marketing technique, segmentation du marché, marketing des composants, analyse concurrentielle



- Développement de partenariats, gestion et travail en équipe dans un environnement matriciel



- Fréquences radio & hyper-fréquences (1 MHz à 100 GHz)



- Composants et systèmes magnétiques



- Connaissances des Standards Qualité, en Logistique et Finance



Mes compétences :

Hyperfréquences

Project management

Spatial

Négociation

International

Grands comptes

Gestion d'équipe

Support clients

Electronique

Médical

Métallurgie

Anglais

Business development

Marketing stratégique

Business plan

Vente

Magnétisme

Technique

Management

Gestion de projet

Aéronautique

Génie électrique