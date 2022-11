Frédéric POULET

Avec plus de vingt ans d’expérience au sein de deux groupes logistiques :



> Jeune embauché chez HAYS FRIL (devenu HAYS LOGISTIQUE et désormais KUEHNE + NAGEL) au sein de la Direction Etudes et Développements, j’ai réalisé des chiffrages sur différents secteurs d’activités en Transport et Entreposage. J'ai ensuite travaillé en exploitation sur des démarrages opérationnels de nouvelles plates-formes ou nouveaux SI. J’ai enfin assuré le poste de responsable logistique d'un site de deux cents personnes avant de rejoindre le Métier Central en coordination Méthodes de 17 centres en France.



> La seconde société, m'ayant permis d'exercer des activités internationales, est le GROUPE CAT. J'y ai été recruté en tant que chef de projet de la refonte des SI de l'entreprise au Département Organisation et Méthode du Métier Logistique Véhicule. Ensuite Expert Métier au sein des divisions opérationnelles et Chef de projet SI à la DSI Logistique Cargo puis Véhicule, je suis désormais Team Leader sur les domaines Portail Web, BI et Maintenance applicative au sein du Département Supports SI Métiers LV de la DSI Métiers et Innovations.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet

Formation

Information Technology

Informatique

AMOA

Management