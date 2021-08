Frédéric PRAK

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



JE SUIS :



Un professionnel des chiffres vous proposant une expérience de plus de 16 ans acquise au sein des filiales des grands groupes européens et internationaux dans l'industrie, la banque-finance, la distribution, l'immobilier, l'informatique et les télécommunications.



MON OBJECTIF EST DE VOUS APPORTER DES SOLUTIONS POUR :



1. La maîtrise de la comptabilité jusqu'à l'établissement des états règlementaires (bilan, compte de résultat, annexes et production des liasses fiscales et sociales de fin d'année)



2. L'élaboration du reporting groupe mensuel et annuel aux normes comptables Françaises et internationales (IFRS, US GAAP)



3. La mise en place et l'implémentation de nouveaux systèmes d'information, de nouveaux projets d'organisation d'entreprise et l'accompagnement de vos équipes à la conduite de changement.





Pour en apprendre plus, contactez-moi !



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Fiscalité

Comptabilité

Paie

Management d'équipe

Gestion de trésorerie

Reporting

Consolidation

Microsoft Office

Gestion de projet

Normes IFRS

US GAAP

Sage Accounting Software

UK GAAP

Sun Accounts

SAP ECC

ORACLE E-Business

IBM AS400 Hardware

Global Positioning System

CODA

BPCS

SAP

SAP Netweaver > SAP BW

SAP NetWeaver Mobile

SAP IS

SAP Financials

SAP FI

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Consolidations

Audit