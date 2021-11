Chargé d'Affaires auprès de différents acteurs du Bâtiment.

Mon domaine de compétences est le second Oeuvre. Plus précisément, les Sols Durs & les Sols Souples.

Depuis une quinzaine d'Années comme Conducteur de Travaux puis Chargés d'Affaires.

Les Marchés Publics et Privés ainsi que les Entreprises Générales sont mes secteurs d'Activités.



Mes compétences :

Revêtements de Sols Durs

Le Second Oeuvre

Informatique

Relations Commerciales