Frederic SAMAIN

Expérience, Polyvalence, Curiosité, Respect... l'alchimie qui me rend capable de m'adapter et de gérer toutes sortes de situations



Bilingue Anglais/Français.

Encadrer, former jusquà 40 personnes (équipe multiculturelle et/ou handicapées) avec organisation en trois équipes. .

Identifier, diagnostiquer et résoudre les problèmes d'exploitation, de fabrication et de maintenance dans les délais impartis.

Planifier le flux de travail, gérer les priorités multiples et atteindre les objectifs de production quotidiens.

Développer, créer et mettre en place de nouvelles procédures garantissant lefficacité de la production et sa qualité.

Procédures d'audit en matière de santé et de sécurité pour en améliorer limpact et son application.

Utiliser avec compétence, Lean Manufacturing, Six Sigma et techniques d'amélioration des processus connexes

Créer et diffuser des rapports.de production ou de projet dinvestissements.

Établir et contrôler efficacement les budgets opérationnels.

Formateur Pack Office et systèmes informatiques de fabrication (Sage, ExactOnline, Atlas-Citation)

Connaissance des normes ISO et application sur site.