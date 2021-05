Frédéric VALLEJO

Professionnel de linformatique depuis plus de 18 ans, j'ai consolidé mon expérience autour des technologies dinfrastructures réseaux et de virtualisation.

Mes diverses expériences de meeting, de planification, et de déploiement pour plusieurs clients mont données les outils nécessaires dans la conduite de nombreux projets (cloud Computing). A présent, j'oeuvre pour une grande Compagnie d'assurance.



Mes compétences :

Gestion de projet

Merise

Microsoft Windows

Microsoft Office

VMware ESX

Windows PowerShell

Microsoft Exchange

Administration système