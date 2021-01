Frédérick LAUNAY

Expérimenté depuis plus de dix ans dans, et plus précisément dans la prestation de services, j'ai pu acquérir des qualités humaines telles que l'esprit d'équipe, la force de proposition ou bien le sens du service.



J'ai pu également développer des compétences techniques dans le domaine de l'Infrastructure Systèmes & Réseaux au travers de solutions telles que:

Microsoft Windows Server, Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Watchguard, Trend Micro, Arcserve.



Autonomie, Polyvalent et Rigoureux, j'ai pu élargir mon éventail d'activités en ayant pris en charge de nouvelles fonctions telles que la Responsabilité d' un Support Technique et de sa Supervision ; ainsi que dorénavant la Planification d'une équipe Technique.