Frederique BROYER

Mon parcours :



Après un début de carrière en Allemagne pour le groupe Yves Rocher, j'ai réalisé un parcours professionnel dans les fonctions commerciales puis de chef des ventes dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie pour les entreprises.



J'ai ensuite mis mes connaissances linguistique en anglais, allemand et italien au service des entreprises (interprétariat dans les salons ou rendez-vous commerciaux, traduction de manuels techniques, négociations avec des distributeurs et exportateurs...)



Souhaitant formaliser mes connaissances empiriques et ma capacité à aider et accompagner les personnes à prendre du recul sur leur situation et trouver des ressources et solutions personnelles, j'ai passé le concours d'entrée pour le DESU Pratique du Coaching de Paris 8 (une des rares formations reconnues en France) dont je suis diplômée.



Depuis je me spécialise dans l'accompagnement de groupes avec la méthode du co-développement pour les entreprises mais aussi les particuliers, ainsi que le coaching individuel de transition.



Je travaille également dans le cadre de recrutements pour la recherche et l'évaluation de potentiels de candidats. J'utilise dans ce cadre des tests de recrutement reconnus qui apportent à l'entreprise et aux candidats un éclairage supplémentaire sur leurs forces, leurs savoirs et leurs motivations.



En parallèle j'ai développé une activité créatrice dans le domaine de la sculpture et du modelage et je participe à des expositions.



Mes compétences :

Interprétariat

Sculpture

Coaching professionnel

Co-developpement

Coaching individuel

Accompagnement au changement

Tests psychologiques

Conseil en recrutement