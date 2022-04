Frédérique CROSSON

Après avoir passé 2 ans sur un site de production au Royaume-uni où j'ai acquis une expérience de la Qualité opérationnelle et un très bon niveau d'anglais, je suis restée responsable fonctionnel du système d'information qualité de Messier-Dowty pendant 4 ans et responsable du processus du processus de traitement des non-conformités. Ce rôle m'a amené à mettre en place des plans d'amelioration inter sites et animer des groupes de travail. En parallèle, j'ai également piloté plusieurs projets d'amélioration (Green Belt) sur l'optimisation du traitement des non-conformités et obtenu la vérification Black Belt en 2012.



Depuis Septembre 2011, j'ai rejoint l'équipe de la Qualité Programmes pour les clients Sukhoi puis Airbus et Dassault. Je suis devenue manager de l'équipe Qualité Ptogrammes et Qualité Montage du site en novembre 2014.



Mes compétences :

Animation de groupes de travail

Gestion de projet

Négociation

Gestion de la relation client

Black Belt