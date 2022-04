Frederique CROZAT

- Capacités pédagogiques et organisationnelles confirmées.

- Relationnel aisé permettant de développer des partenariats avec les acteurs externes (médecins libéraux et hospitaliers, assistantes sociales…)

- communication assertive et empathique avec les patients.

- Management d’équipe en méthode projet.

- expérience de chef de service paramédical et éducatif auprès d'adultes porteurs de handicaps psychiques



Mes compétences :

Psychiatrie

Psychologie

Communication

Santé

Organisation du travail

Informatique

Soins infirmiers

Formation