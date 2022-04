Frederique CUPIT

Après 3 ans en tant chargée de déclarations sociales, depuis 2014 je suis Gestionnaire en recrutement spécialité internationale. Ce poste me permet de :

- m'occuper des missions de VIE à l'étranger plus particulièrement en Afrique, Asie et Emirats Arabes;

- de me familiariser avec un TALEO pour la gestion du recrutement ;

- de travailler en étroite collaboration avec les RH à l'étranger;

- devenir experte en recrutement des ressortissants étrangers.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Travail en équipe

Microsoft Excel

HR Access

Animation de réunions

TALEO

Droit du travail

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint