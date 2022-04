Frédérique DARRAS

Bonjour à toutes et à tous,

Certes, j'approche le demi-siècle mais seule ma date de naissance se sent concernée.

J'exerce les fonctions d'assistante de Direction dans une PME aux activités de polycultures élevage j'ai eu en charge plusieurs domaines et j'ai pris beaucoup de plaisir à mener à bien les missions confiées.

Cette entreprise est en passe d'être cédée et dans l'idée d'une reconversion professionnelle et par affectivité, j'effectue une licence de Gestion en Ressources Humaines en alternance.

La rentée a eu lieu il y plus de deux semaines et les jeunes filles présentes dans cette cession sont dotées d'humour, volonté de bien faire et oui la génération Y c'est aussi cela!

C'est un immense privilège d'effectuer cette formation, les intervenants sont compétents les échanges pertinents.

J'avoue avoir été quelque peu inquiète sur la gestion globale de ce nouveau challenge mais avec beaucoup d'énergie et d'organisation, cela se gère.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion de la qualité

Gestion administrative

Négociation commerciale

Communication

Audit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Isapaye

4th Dimension