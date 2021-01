Frédérique DE CLERCQ

DOMAINE DE COMPÉTENCES :

Management :

*Encadrement et recrutement de bénévoles

*Animation d’une équipe de 13 personnes

*Définition et amélioration des processus liés à l’organisation propre d’une association

*Conduite de réunions et animation des groupes de travail

*Elaboration du plan annuel

Conduite de projets :

*Création et développement d’outils de communication : site internet, logo, brochures, Facebook, journal

*Participation à l’élaboration du Protocole National de Diagnostic et de Soins avec les généticiens français

*Evaluation des Centres de Référence « anomalies du développement et syndromes malformatifs »

*Mise en place de congrès nationaux et de réunions pluridisciplinaires au sein des Centres de Référence dans les CHU destinées aux familles, malades et professionnels

Animation de réseaux :

*Participation et actions lors de journées spécifiques : séminaire Pierre Royer, congrès de génétique, Téléthon et marche des Maladies Rares, journée internationale des Maladies Rares, colloques nationaux et internationaux

Administration générale :

*Secrétariat

*Comptabilité et suivi bancaire

*Gestion des stocks

Langue et bureautique :

*Anglais lu, écrit et parlé

*Word, Excel, Money, Ciel Compta Evolution





