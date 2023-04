Plus de 30 années d'expérience diversifiée, internationale, dans des groupes et des PME.

Domaines industriels, logistique et services.

Effectifs allant jusqu'à 5000p



Past-Président de l'Andrh Ile de France (association des DRH)



Mes compétences :

Développement

Épargne

Épargne salariale

International

Ressources humaines