Fabienne RAYNAUD

Après avoir travaillé sur les dimensions environnementales et sociales du développement Durable, notamment en tant que responsable de la politique Handicap et égalité hommes-femmes, j'ai choisi de créer ma structure pour accompagner les entreprises dans la mise en place de la sensibilisation à ses problématiques... pour sensibiliser au delà des "convaincus" et sortir des événements à des moments "attendus" (journée de la femme, Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées...)

Je vous propose une méthodologie pour élaborer un véritable plan de sensibilisation efficace et durable et vous accompagne dans la réalisation d'objets de sensibilisation. Je propose aussi des formations pour les salariés qui s'intègrent dans leur quotidien, permettant plus qu'une prise de conscience, un début d'action...





Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Environnement

Management

Formation