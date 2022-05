Sonia BOUKHELIFA

Le groupe MATIS, 1750 collaborateurs dans le monde, compte parmi les leaders du conseil en ingénierie scientifique. Multi-spécialiste dans le domaine des technologies industrielles, le Groupe MATIS développe des solutions avancées pour faire face aux enjeux du XXIème siècle, en mettant la créativité au cœur des projets d’ingénierie.



Acteur des réseaux télécoms, nous intervenons auprès de l'ensemble des opérateurs, équipementiers et intégrateurs sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet, sur les phases de Build, de Run, de Swap et d'évolutions des réseaux et des services associés.

MATIS Technologies dispose d’une expertise des métiers liés à l’intégration/validation, à l’administration, à la production, au support technique et à la supervision de réseaux. Nous intervenons aussi bien en assistance technique que forfait (interne client ou externalisé dans nos plateaux techniques).