Frédérique DELAFOLIE

Âgée de 33 ans et titulaire du diplôme de Responsable communication de l'EFAP Com' Paris, mon goût des expériences humaines me conduit depuis 10 ans à exercer mon métier de communicante au sein ou aux côtés d'entités au service de l'individu et de son cadre de vie, qu'il soit économique, sanitaire ou social, en France ou à l'international.



Après avoir intégré les services communication de deux associations nationales (Secours Catholique, Prévention Routière), j'ai travaillé en agence (i&e Consultants, MCC Conseil) pour des acteurs de référence de la sphère publique, de la formation professionnelle et de la santé (GIP Modernisation des Déclarations Sociales, AFPA, ANFH, Agence de la Biomédecine, Fédération Française de Cardiologie).



En 2008 et 2009, j'ai occupé le poste de chargée de la communication et des relations presse au sein de France Domicile, enseigne de service à la personne fondée par trois acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire en France : l'UNA, l'UNCCAS et la Mutualité Française.



En 2010, j'ai rejoint la direction de la communication de la Fegapei afin d'assurer le développement, la mise en œuvre et la coordination des relations presse, de la communication événementielle et des partenariats de la fédération. Au 1er janvier 2017, la Fegapei a fusionné avec le Syneas pour créer Nexem, la nouvelle organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire à but non lucratif. Au sein de la direction de la communication et des partenariats de ce nouvel acteur, j'occupe désormais le poste de responsable de la communication et des partenariats.



Domaine de compétences : communication institutionnelle ; communication événementielle ; relations presse ; relations publiques ; développement, suivi et coordination des partenariats ; management de projet ; élaboration d'outils de communication.



