Je souhaite rencontrer des personnes passionnées de bourse.





Voilà 15 ans que je trade et m'intéresse

parallèlement à l'économie et à la finance.



Je fais principalement de l'analyse technique.





Merci de me contacter par mail

feeri7@hotmail.fr



Mes compétences :

Analyse technique

bourse

Economie

Finance

Investissement

Japonais

Technique

Trading