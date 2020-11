Riche de 18 ans d'expérience dans des fonctions de management et commerciale, passionnée par le développement personnel et les soins holistiques, j'ai choisi de réorienter mon activité professionnelle.



Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les personnes à prendre soin d'eux par la réflexologie intégrative, le yoga et un accompagnement au changement.

