Frédérique DEQUIDT

Depuis 2010 consultante chez Acte 78, Poissy

Accompagnement en bilan professionnel et personnel,à l'élaboration de projet et à la recherche d'emploi.

Certifiée MBTI.



2007-2009 : DESU Évaluation et Bilan des compétences, université Paris 8, mention Bien

Stage chez Resse Conseil.



Commerciale puis consultante en communication chez Franklin Partners (Média Gérance), Courbevoie

Conception et réalisation de supports de formation et de communication.



1982 : École Supérieure de Commerce, Reims



Mes compétences :

Accompagnement de projet

Bilan de compétences