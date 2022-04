Frédérique DESCAMP

Juriste d’entreprise au sein de la société ISOA (300 salariés, CA 30 millions) ces 5 dernières années, j’avais en charge la gestion des dossiers juridiques : élaboration et modélisation de documents juridiques, gestion amiable ou judiciaire du compte client, veille juridique...



Mon expérience très variée (juriste d'entreprise, fiscaliste auprès d'associations agréées) m’a permis de développer des capacités rédactionnelles : rédaction, pendant 5 années, d’articles dans une revue spécialisée en matière sociale et fiscale (journal « Maître » tiré à 27 000 exemplaires) ; rédaction d’actes juridiques divers (contrats commerciaux, assignations, conclusions), consultations écrites, notes de synthèse....



Je suis à l’aise dans la prise de parole : plaidoiries, présentation de projets ou de sujets complexes (formation fiscale devant un public d’avocats spécialisés). J’ai représenté mon entreprise auprès d’institutionnels, d’experts, d’instances judiciaires… tant dans des missions de relations publiques que des missions sensibles voire confidentielles.



Je pense pouvoir affirmer avoir un véritable talent de négociation et de persuasion. En effet, j’ai eu à proposer et à faire accepter des décisions pour lesquels mes interlocuteurs, clients ou adhérents des associations agréées où j’ai exercé, n’étaient pas préparés ou favorables.



Polyvalence, rigueur, fortes aptitudes relationnelles et goût du travail en équipe me caractérisent en tous points.



