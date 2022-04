Frédérique DESCAMPS

Juriste généraliste, j’ai acquis, durant un parcours professionnel riche et varié, une solide expérience en entreprise, dans le monde de l'audiovisuel et dans celui de l'électronique de poche et du jouet électronique.

En tant que Responsable Juridique, j'ai assuré la sécurisation des opérations juridiques d'une société cotée au Nouveau Marché.

Pour avoir travaillé en liaison constante avec des équipes marketing et commerciales, j'ai une connaissance approfondie de leur fonctionnement et de leurs besoins, ce qui m'a permis de résoudre de multiples questions liées à la commercialisation d’un produit et de mettre en oeuvre les solutions appropriées avec une très grande réactivité, que ce soit en droit des contrats, droit de la consommation, droit de l'informatique.

L'anglais est ma langue de travail et je la pratique dans un contexte international. Je maîtrise également l'allemand non professionnel et j'ai des notions d'italien.



Mes compétences :

Juridique

juriste

Propriété intellectuelle