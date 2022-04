Frederique DESCHAMPS

Frédérique DESCHAMPS dispose de plus de 10 ans d’expériences diverses, tant sur le plan fonctionnel, opérationnel et technique. Depuis 2003, elle met ses compétences au service de clients, dans des missions de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Son expertise fonctionnelle des systèmes d’information, lui permet d’intervenir principalement dans l’étude des besoins, le choix de solutions, la conception et la conduite du changement.

Ces dernières années, Frédérique a évolué dans le milieu bancaire et plus particulièrement sur des problématiques Risques de crédit, Risque de contrepartie pour s’orienter ensuite sur des missions de modélisation de processus autour de technique de financement (Crédit, Leasing, Revolving) et de cadrage.



Mes compétences :

Déploiement d'outil

Conduite de changement

Process engineer

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conseils et services

Formation

AMOA