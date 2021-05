Frédérique DIARD

Bonjour, je suis journaliste - secrétaire de rédaction.



(Carte de presse N° 102525)



Formée à l'EMI, l'École des métiers de l'information, une école parisienne réputée dans le monde de la presse pour la qualité et l'efficacité de son enseignement, j'ai à cœur d'exercer mon métier sans a priori sur le support (le titre), pourvu qu'il ne s'oppose pas à mes convictions philosophiques et humaines (pas de presse discriminatoire ou violente).



Aujourd'hui salariée au sein du Lagardère Active, j'ai travaillé également dans d'autres grands groupes de presse, Mondadori et Prisma, notamment. Je reste à l'affût de toute opportunité au sein d'une rédaction à laquelle je pourrais apporter mon expérience et mon professionnalisme.



Mes compétences :

Anglais

Correctrice

Espagnol

Français

indesign

Informatique

Loisirs

Presse

Rédaction

Rewriting

Secrétaire

Secrétaire de rédaction

Xpress