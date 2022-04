Frédérique DOHY

Fort de 15 années d'expérience dans la vente de matériel médical et chirurgical, d'instrumentation et de DMI en bloc opératoire privé / public / APHP, je recherche un nouveau challenge commercial dans un domaine INNOVANT.

Au cours des dernières années, j'ai pu développer mes connaissances dans des domaines variés en chirurgie : Ophtalmologie, Vasculaire, Viscérale, Orthopédie des extrémités er Arthroscopie, et Neurochirurgie.



Mes compétences :

Chirurgie

Arthroscopie

Chirurgie Ophtalmologique

Neurochirurgie

Vente de matériel chirurgical

Visite Médicale

Réponse aux appels d'offres

Fidélisation client, suivi régulier

Bloc opératoire

Vente de matériel médical

Formation clientèle aux produits

Négociation

Prospection commerciale

Orthopédie

Développement des parts de marché

Expertise circuit de vente long