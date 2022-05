Raphael PEREIRA

Société spécialisée dans la présentation et la vente de matériel de bloc opératoire, plus particulièrement en endoscopie.



Le secteur comprend 10 départements avec un portefeuille existant.

Fonction occupée :



-Présentation du matériel dans plusieurs spécialités chirurgicales

-Accompagnement en bloc pour essais

-Négociations avec décideurs : chirurgiens, cadres de blocs, ingenieurs biomedicaux, services économiques, directions d'établissements,...

-prises de parts de marchés

-Gestion public/privé (marchés, appels d'offres, groupements d'achats, etc...)

-Suivi client (mise en service materiel et formation du personnel, presence SAV)