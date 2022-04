Frederique DURAND

Après avoir travaillé 17 ans comme responsable chez un opticien traditionnel, je me suis lancée dans une activité d'Opticien à domicile. Je concrétise ainsi mon idée de l'exercice du métier où proximité et service vont de paire. J'ai un atelier/magasin sur La Séguinière mais mon idée première est de me déplacer chez mes clients : un service complet à domicile proposé à tous quelque soit l'âge.

Je me déplace dans un rayon de 30KM autour de Cholet chez les particuliers en maison individuelle mais aussi en foyer logement ou en maison de retraite. Les clients peuvent aussi venir au magasin les mercredis et samedis matins.

Pour faire appel à mes services, il suffit de prendre rendez-vous et je me déplace à domicile, non pas munie d'un catalogue mais avec plus de 250 montures de lunettes, allant du bébé au sénior, ainsi que des appareils pour effectuer les prises de mesures et une mallette de verres d'essais pour vérifier la correction si nécessaire.