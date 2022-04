Laurence DUTAY

Mon parcours a commencé dans le tourisme, ce domaine riche et varié m'a permis de me réorienter dans le secteur du bâtiment plus particulièrement l'architecture et les énergies renouvelables.

Après une période de réflexion et d'engagement pour développer mes compétences mais aussi de devenir mon propre patron avec mon associée. Nous avons ouvert depuis le 4/11/2014, SAVEURS DU PRIMEUR commerce fruits et légumes avec épicerie fine à Angers.



DOMAINES DE COMPETENCES



Administratif et législatif



- Rédaction de courrier, rapport, compte rendu,

- Bon niveau avec logiciels de bureautiques : WORD, EXCEL, PUBLISHER, INTERNET

- Réalisation de devis et facturation,

- Rôle de conseil en aménagement et création d’hébergements touristiques,

- Montage et suivi des dossiers graphiques et financiers,

- Interface avec les administrations, et collectivités territoriales,

- Agrément, classement et suivi des structures (qualité de l’architecture, des matériaux, des espaces, de l’équipement, …),

- Réglementation de l'urbanisme et de la construction

- Travail en collaboration directe avec le service commercial (hébergement touristiques diffusés sur des brochures, site internet, suivi des dossiers clients de la phase du devis, dossier bancaire à la signature du contrat d’achat pour l’acquisition de matériels relatifs aux énergies solaires…),

- Connaissances des décrets pour l’accessibilité des handicapés, les E.R.P, et ceux concernant les énergies renouvelables.

- recherche et réponse aux appels d'offres publics.

- Suivi de l'actualité et de la législation dans les énergies renouvelables...



Bâtiment



- Lecture de plans,

- Réalisations de plans : de l’avant projet, dossier permis de construire, plans d’exécutions tous corps d’état ( ARCHICAD, AUTOCAD, ALLPLAN)

- Métré quantitatif,

- devis, factures

- gestion de personnel

- Présentations des projets en 3D par l’utilisation de logiciels comme Photoshop, Gimp, Artlantis.



Energies Renouvelables :



- Etudes pour les particuliers, les professionnels et dossiers d’appels d’offres : suivi de dossier jusqu’à la réalisation.

- Dossier d’exécution et fin de chantier et de contrôle (dossier Consuel).

- Réalisation de devis ( avec le logiciel BATIGEST / APIBAT )

- Gestion des achats et des commandes (négociation avec les fournisseurs)

- Méthode de déboursé de prix

- Réalisation du planning chantier ( avec le logiciel PROJECT 2010)

- Interface entre l'équipe commerciale et les conducteurs de travaux

- Formation du nouveau personnel.

- Mise en place et mise à jour du site internet de la société.

- Mise en place d'un logiciel adapté au suivi des dossiers et réalisation d'études pour les énergies renouvelables.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014- Création d'une SARL, commerce SAVEURS DU PRIMEUR à Angers.



2014 - Stage Gestion du rayon fruits et légumes - Rayons Verts à Beaucouzé (49)



2013 - Technicienne Bureau d'études thermiques pour la SARL Certiplan à Angers (49)



2010 – 2013 - Responsable du bureau d'études pour la SARL C&D ENERGY à Dax (40). Etudes photovoltaïques, solaire thermique, pompes à chaleur, thermodynamique, énergie bois, isolation par l'extérieur...).



2009 – 2010 - Chargée d’affaires solaire (études photovoltaïques) pour la SARL C&D ENERGY à Dax (40).



2006 à 2008- Dessinatrice pour des architectes et des constructeurs de maisons individuelles dans les Landes et Pyrénées Atlantiques.



1999 à 2006- Technicienne en création d’hébergements touristiques pour le département des Landes au Relais des Gîtes de France.



1997 à 1998- Agent de développement et de promotion sur les structures touristiques en Lozère, et dans une Communauté de Commune de l’Anjou : Chemillé.



1995- Accueil et secrétariat au Centre International de Séjour Ch. Péguy à Amboise (37).



1995- Agent de comptoir pour des agences de voyages



Mes compétences :

Bureau d'études

Bureautique

Dessinateur projeteur

Technologies innovantes

Pompe à chaleur

Énergies renouvelables

Achat

Permis de construire

Solaire thermique

Développement durable

Devis

Architecture

Photovoltaïque

Solaire