Valérie VIVIER

Après 17 années d'exercice en tant que sage-femme clinicienne, je suis depuis 2004 spécialisée dans le domaine de l'information médicale et du PMSI.

Titulaire du Diplôme Universitaire d'Information Médicale de l'UPEC, je souhaiterais aujourd'hui faire évoluer ma carrière dans le domaine de l'épidémiologie en périnatalité (je suis particulièrement intéressée par l'épidémiologie à partir des bases de données PMSI), de l'expertise PMSI, ou vers un poste de coordination dans le domaine de l'Information Médicale.

Mon poste actuel est un poste transversal entre le Département d'Information Médicale et le service de Gynécologie-Obstétrique-Pédiatrie et comprend le contrôle qualité du dossier patient, le codage des diagnostics CIM10, le contrôle des actes CCAM, le contrôle de l'exhaustivité et de la qualité des données PMSI exportées, le paramétrage et l'exploitation du dossier médical informatisé DiammG dans le service, la réalisation de statistiques et d'études.



N'hésitez pas à me contacter !