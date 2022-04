Frédérique DUSSAUGE

Styliste depuis plus de 25 ans, je souhaiterai désormais me spécialiser dans l'infographie que je pratique depuis une quinzaine d'années avec les logiciels Photopshop et Illustrator, faire profiter de mon expérience avec des élèves est aussi un de mes souhaits professionnels de reconversion en tant que professeure ou formatrice



Mes compétences :

Peinture

Illustration

Infographie

Couture

Internet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator