Frédérique FARNIER

Titulaire d'un troisième cycle en Psychologie, je travaille actuellement en tant que psychologue auprès d'un jeune public (enfants-ados) en libéral en centre-ville, ainsi qu'en structures.



Toujours désireuse d'élargir mes expériences, je pourrais également travailler auprès d'un public âgé, sa famille, et des professionnel(le)s.



Je cherche prioritairement un temps partiel salarié, préférablement dans le sanitaire, mais je reste curieuse de vos propositions.

J'ai aussi à mon actif une solide expérience de formatrice (en prépa concours paramédicaux, insertion, scolaire et en tant que laïque au sein d'une institution religieuse, auprès de tous professionnels de la Petite Enfance); je suis aussi ouverte à ce type de poste.

En tant que psychologue diplômée, je peux aussi faire passer et analyser les tests.

Mon niveau d'anglais est courant.



Re-travailler dans le secteur juridique-rh n'est pas exclu, domaine qui me permettrait de réunir les deux matières que j'ai étudiées de manière approfondie : le droit et la psychologie.

Recrutement, recherche de profils, contacts à l'international conviendraient à ma personnalité "active, adaptable et curieuse", mais exigeante tant avec moi qu'avec les autres.



Je peux également intervenir à mon compte, et vous invite à cliquer sur ce lien



http://psychologueenfantsadostoulouse.wifeo.com/



Mes compétences :

Psychologie clinique

Psychanalyse

Formation

Ressources humaines

Droit social

Recrutement

Anglais

Psychologue

Droit privé

Psychothérapie