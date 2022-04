Frédérique FAYOUT

Sage femme depuis 24 ans, j'ai pu, grâce à mon parcours professionnel diversifié, acquérir des expériences qui ont enrichi mon savoir , ouvert mon esprit sur de multiples et vastes sujets .

Je suis également infirmière via une formation passerelle ce qui complète un peu plus mon évolution dans le domaine de la santé.

En dirigeant des équipes, j'ai pu apprendre à manager, encadrer, former et travailler au sein de ces groupes riches, eux aussi, en idées et expériences .

Je possède une qualité certaine dans le relationnel ce qui me permet d'aider , d'accompagner , de conseiller, de dispenser des soins,d'écouter au mieux mes collègues et mes patientes ou patients .

Mon professionnalisme positif me permet d'être encore plus rigoureuse et consciencieuse avec le regard toujours tourner vers le progrès.



Mes compétences :

Dialogue

Analyser écouter réfléchir agir

Accompagnement

Manager une équipe

Don de soi

Mettre en place des traitements

Massage

Effectuer des diagnostiques

effectuer les gestes d' urgence