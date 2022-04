Frédérique FOULON

Compétences techniques



o Diagnostic énergie et technique des installations

o Préconisation d’économies d’énergie tout fluide (électricité, eau, gaz, fuel, vapeur, air comprimé)

o Etude de faisabilité

o Dimensionnement d’installations

o Rédaction de cahier des charges

o Rédaction de préconisations techniques

o Choix stratégique de solutions techniques

o Choix des équipements

o Gestion de projet, respect des coûts et planning Relationnel



Compétences relationnelles



o Recenser les besoins de chaque acteur

o Communiquer avec les différents fournisseurs et clients

o Présenter, et défendre des solutions

o Animer une réunion

o Recours à un langage en accord avec l’interlocuteur

o Travailler en équipe





Mes compétences :

Energie

Diagnostic technique

Efficacité énergétique

Conseil

AutoCAD

Gestion de projet

Bâtiment

Environnement

Développement durable

Génie industriel