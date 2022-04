Frédérique FOULON

Forte d'une vingtaine années d’expérience professionnelle en Recherche et Développement et management de projets dont quatre ans à l’étranger, ma polyvalence, ma pluridisciplinarité et ma grande capacité d’écoute et d’adaptation m’ont toujours permis d’être rapidement opérationnelle et autonome dans les différents postes que j’ai occupés : management de projets, direction d’un service, coordination de réseaux européens, ceci quelque soit le domaine scientifique.

L'envie d'un nouveau défi, de me retrouver dans mes valeurs, de me lever le matin avec le plaisir d'aller travailler et de me sentir utile m'a conduite vers une reconversion pour devenir professeur des écoles.

En 2015-2016 j'ai préparé le master MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation), pour me former au métier d’enseignante et depuis septembre 2016 je suis 'maitresse".

Même si ce changement a nécessité beaucoup d'efforts et de sacrifices, je suis très heureuse de m'être lancée dans cette aventure et d'avoir relevé ce beau challenge !



