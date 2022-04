Frederique FRICADEL -ANCEAU

Bonjour ,



Je suis dans l'univers de la presse depuis 16 ans.

J'ai un parcours divers et varié.

Chef de pub à "La Vie du Rail & des Transports"

Directrice de clientèle au "Monde 2"

Directrice de clientèle chez Lagardère publicité ( univers maison, bricolage, voyage, masculin et enfance...)



Aujourd'hui chez Prisma Presse (univers parental)



Experte dans la presse et en contact permanent avec le marché publicitaire je suis passionnée par le métier de commerciale et toujours à la recherche de challenges !



Mes compétences :

Commerciale

Commerciale terrain

Dynamisme

Presse