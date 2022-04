Frédérique GAUTTIER

Après plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique puis chimique comme laborantine, mon diplôme d'ingénieur CNAM m'a permis d'accéder à un poste de cadre de laboratoire dans l'industrie de la détergences, désinfection, colles et adhésifs et les produits de traitements de surface.



La démarche qualité de l'entreprise m'a alors permis de développer mon côté organisation et de réaliser des audits internes et d'assurer la surveillance des appareils de mesure en tant que responsable métrologie.



Rigoureuse, de part ma formation initiale j'ai également un côté pédagogue utilisé dans mes différentes fonctions dont celles de consultante et formatrice sur les système qualité, exercées entre 2000 et 2015.



J'ai mis en place le système QSE de l'entreprise sur la base des normes ISO. Je l'ai ensuite animée et suivi les indicateurs.



je maitrise le gestion de projet et les outils et méthodes de système QSE.



En recherche d'emploi.



Mes compétences :

Audit

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 18001 Standard

ISO 14001 Standard